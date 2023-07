Salario minimo: Schifone (Fdi), ‘Conte si lamenta ma che ha fatto da premier?’

StrettoWeb

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Conte chiede ai parlamentari della maggioranza di rientrare dalle ferie e discutere del salario minimo. Lo abbiamo fatto, giorno e notte sia in aula sia in commissione. Ma essendo Giuseppe Conte un noto assenteista comprendiamo che non se ne sia accorto. In commissione sulla sua proposta di legge lo abbiamo visto solo una volta per fare passerella mediatica con i giornalisti presenti. La Camera ha votato una sospensiva di 60 giorni che sono un tempo brevissimo rispetto agli anni in cui ha governato l?Italia, ma perché non ha mai avanzato uno straccio di proposta sul salario minimo? Sarà che da quando questo governo ha chiuso con le forme assistenzialistiche degli esecutivi precedenti, l?Italia ha ripreso a volare. Gli effetti già si vedono e si vedranno ancor di più nel futuro con buona pace di Conte e dei suoi amici dell?opposizione”. Lo ha detto Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d?Italia in commissione Lavoro alla Camera.