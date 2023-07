Salario minimo: Paglia (Si), ‘né giochini né rinvii, destra dica sì o no’

StrettoWeb

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “La presidente del consiglio Meloni si è dichiarata disposta a discutere di salario minimo. C?è poco da discutere: è accettabile o no che in Italia si possa lavorare per meno di mille euro al mese?”. Lo scrive su Facebook il responsabile nazionale economia di Sinistra italiana Giovanni Paglia.

“Se la risposta è no si approvi immediatamente la legge. Se la risposta è sí, a destra si abbia il coraggio di ammettere di essere dalla parte degli schiavisti -aggiunge-. Non sono permessi giochini e rinvii sulla pelle delle persone”.