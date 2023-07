Salario minimo: Fossi (Pd), ‘Musumeci si occupi di zone alluvionate anziché denigrare lavoratori’

StrettoWeb

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Il ministro della Protezione civile pensi a come sostenere le imprese e i cittadini delle alluvioni in Emilia, Toscana e Marche e a rispettare gli impegni della sua presidente del Consiglio che ha dopo aver promesso ristori del 100 per cento, ha stanziato pochissime risorse, invece di offendere quei cittadini che sono costretti a lavorare per pochi euro l’ora. Questo governo ha perso il senso della decenza”. Lo dichiara Emiliano Fossi, deputato del Partito democratico in commissione Lavoro di Montecitorio.