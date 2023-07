Salario minimo: Ascani, ‘a destra non interessa assicurare a lavoratori salario dignitoso’

StrettoWeb

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Per attaccare il salario minimo un ministro chiama in causa l’Urss e oggi un altro evoca l?assistenzialismo. Se non fosse questione molto seria, si potrebbe perfino sorridere. La verità è che alla destra non interessa cancellare lo sfruttamento dei lavoratori e assicurare a tutti un salario dignitoso. Del resto, sono quelli che il primo maggio hanno approvato un decreto che allarga le maglie della precarietà. Tutto si tiene”. Lo dichiara Anna Ascani, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera.