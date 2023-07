Orrore a Roma: trovato scheletro di una donna in mezzo alla vegetazione. Sarebbe lì da un anno

StrettoWeb

Un altra notizia macabra ha scosso Roma a qualche giorno dall’omicidio della ragazza trovata morta in un carrello della spesa. Oggi, infatti, sono stati ritrovati dei resti di umani alla periferia della capitale, in un canale di scolo in via Ettore Fieramosca a Casalbertone. Lo scheletro, che apparterrebbe ad una donna sui 30 anni, è apparso durante dei lavori stradali, sepolto tra la vegetazione incolta di una zona appartata di un parco periferico. Un’area poco frequentata, nascosta e spesso ritrovo e giaciglio di senzatetto: forse anche questo non ha permesso che il resti fossero subito scoperti.

L’unico indizio emerso è una collanina d’argento al collo. L’età e il sesso sono stati ricostruiti attraverso l’esame delle dimensioni e della conformazione del cranio. Dai primi rilievi, poi, è stato possibile intuire come lo scheletro stesse lì da almeno un anno-un anno e mezzo.