StrettoWeb

Tragedia a Roccella in questa calda domenica di luglio. Un migrante di nazionalità irachena, di 45 anni, è morto a causa di un malore improvviso nell’area della tensostruttura dove sono alloggiati gli immigrati che arrivano sulla locride. L’uomo era giunto in provincia di Reggio Calabria all’alba di ieri, dopo un’operazione di soccorso da parte della Guardia Costiera di un barcone con a bordo decine di profughi. Oggi, subito dopo pranzo, il tragico epilogo per lo sfortunato iracheno.