Il ritratto della salute: la Cipolla Rossa di Tropea potente alleata contro le intolleranze

A bassissimo indice glicemico, utile, quindi per prevenire l’obesità, il diabete, la resistenza all’insulina e la comparsa di ipoglicemia e gluten-free, ingrediente prezioso e gustoso nelle diete rigorosamente senza glutine in caso di conclamata celiachia. Se c’è un prodotto capace di soddisfare anche le esigenze più particolari di chi soffre di intolleranze alimentari, quella è la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp. Dolcissima e croccantissima, buona e dalle mille virtù.

A riscoprire e rilanciare gli effetti benefici di questo ingrediente principe della Dieta Mediterranea in un virtuoso percorso di conoscenza e consapevolezza è il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP che si prepara a celebrare la Tropea Experience 2023, il più importante festival del gusto dedicato al celebre bulbo, in programma da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023. La Cipolla Rossa è gustosa e fa bene alla salute. Sta bene con tutto. Persino i celiaci possono trovare nella cipolla un rifugio di gusto da accompagnare alla loro alimentazione.

Il perché è presto detto. Non è vero, infatti, che il carboidrato che si abbina perfettamente alla cipolla sia solo il pane. Il più famoso tra i tuberi ovali, ingrediente principe della cucina Mediterranea, sempre più apprezzata ed utilizzata dagli chef internazionali, è anche uno degli elementi che in cucina si declina con tutto. Anche con i ceci e i suoi derivati che diventano, così, un’ottima alternativa al pane e alle farine. Da qui la Farinata di Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp. E questo, tra l’altro, rende la più famosa delle IGP calabresi nel mondo, uno dei prodotti più eclettici e adattabili della cucina. Va bene su tutto caratterizzandolo e rendendolo unico.

Si utilizza sia fresca o disidratata al sole che scollettata o intrecciata. E poi non si butta via niente. Persino i ciuffi del cipollotto fresco, possono essere utilizzati. Ne vuoi di più? Un presidio medico naturale, dicevamo, ma anche armocromatica grazie al suo colore che va dal rosso porpora al viola scarlatto che trasmette allegria e buon umore. E poi, ancora, antisettica, anestetica, diuretica, cura i reumatismi, il mal di testa, gli ascessi, le verruche, i foruncoli. È emolliente, antiasmatica, antisclerotica, regola il tasso di colesterolo nel sangue, contro il diabete e le punture di insetti, allontana il rischio tumorale e preserva dall’invecchiamento. E chi più ne ha, più ne metta.

Insomma, una farmacia naturale a portata di mano racchiusa in un bulbo che si tiene nel pugno di una mano. Oltre alle proprietà antibiotiche e antiossidanti comuni alle altre varietà di cipolla, mangiare regolarmente la cipolla di Tropea, previene infarti e malattie cardiovascolari. Contiene, infatti, i tioli, dei composti organici che contrastano in maniera efficace l’accumulo dei sedimenti grassi. In questo modo fa pulizia nel sangue impedendo che si induriscano le arterie. Infine con solo 26 calorie ogni 100 grammi è perfetta nelle diete di coloro che hanno malattie cardiovascolari perché contrasta i radicali liberi e abbassa i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.