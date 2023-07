Passeggera rischia di perdere il volo e annuncia allarme bomba provocando il caos

StrettoWeb

Una situazione surreale per una motivazione surreale. E’ quanto accaduto ieri a Pisa, dove una donna – giunta in ritardo al gate e quindi a rischio di perdere il volo – ha tentato di bloccare il decollo denunciando un allarme bomba all’interno dell’aereo. Questo, ovviamente, ha fatto scattare tutte le procedure di sicurezza. Per un’ora il traffico aereo è stato interrotto e lo scalo precauzionalmente evacuato.

E’ stata Toscana Aeroporti, la società di gestione dello scalo, a dare la notizia nel pomeriggio precisando che l’aeroporto “è stato chiuso per procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza in seguito a quello che poco dopo si è rivelato essere un falso allarme sul volo Ryanair FR 00587 in partenza da Pisa per Londra Stansted”.

Alla fine, dopo tutti i controlli del caso, si è scoperto che in realtà non era accaduto nulla di grave e che appunto la donna – secondo quanto appreso dalla polizia di frontiera – aveva annunciato un falso allarme bomba. Poi la stessa non si è imbarcata e anzi rischia una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.