Rimini: 17 Podi alle finali Nazionali per la Virtus Reggio Ginnastica

La Società Ginnastica Virtus Reggio rientra in terra calabra dalle Finali Nazionali Federali svoltesi a Rimini dopo essere salita per ben 17 volte sul podio nazionale e conquistando ben 11 Ori ,5 argenti e 1 bronzo. Emozioni alle stelle e immensa felicità per le ginnaste, le tecniche Caterina Albanese e Carmen Loprevite e il Vicepresidente Enzo Costantino che hanno accompagnato le Virtussine in questa splendida trasferta. A conclusione di questa edizione, che ha visto la presenza di 15.750 ginnasti e 749 società di tutta Italia, domenica 2 luglio si è svolto inoltre lo stupendo spettacolo delle società che prenderanno parte alla Gymnaestrada Mondiale 2023 ad Amsterdam in rappresentanza dell’Italia.

La Virtus Reggio con 8 delle sue ginnaste (Alessandra Arcudi, Marika Fascì, Caterina Ambrogio, Noemi Erbi, Giorgia Spanti, Aurora Ligato, Michelle Orlando, Rita Asciutto) ha incantato il pubblico presentando l’esercizio che porterà in terra olandese dal 28 luglio al 6 agosto portando alto il nome della città di Reggio e della Calabria intera.

Di seguito i risultati:

-Oro di squadra e 2 Argenti -Sincrogym 1 fascia (Anghelone Marta, Cannistrà Angela, Fiore Gaia, Bottafava Sofia)

-Oro Bottafava Sofia- spec.palla Promogm 1 fascia

-Argento Angehlone Marta-spec.palla Promogym Bronzo spec. Minitrampolino

-2 Ori Ligato Aurora -spec.corpo libero e palla 3 fascia Promogm

-Oro Spanti Giorgia – spec.palla 2 fascia Promogym

-3 Ori Ambrogio Caterina Silver GR S2 classifica assoluta-spec.corpo libero e palla

-2 Ori Arcudi Alessandra Silver GR S3 classifica assoluta-spec.corpo libero e Argento spec.palla

-Oro Asciutto Rita Silver GR S1spec.corpo libero.

Sempre nelle competizioni di ginnastica ritmica Silver:

Noemi Erbi che conquista la finale al corpo libero riservata alle migliori 10 ginnaste d’Italia ottenendo il 6 posto in questa specialità. Messina Giada, un errore alla palla non le permette l’accesso alle finali e sfiora quella la corpo libero per pochissimi decimi. Fiore Gaia 15esima al corpo libero su 147 partecipanti, per 0,10 non centra le finale, contraddistinguendosi per la precisione dei movimenti ed eleganza. Corrado Arianna, al suo esordio in questa gara ha affrontato la pedana nazionale con brio e precisione conquistando un ottimo 22esimo posto al corpo libero su 123 partecipanti, Polimeni Rachele ha portato a termine con classe e raffinatezza i suoi esercizi classificandosi 26esima al corpo libero su 123 alla spec.corpo libero. Cannistrà Angela, la più piccola delle Virtussine e campionessa regionale in carica, dopo essersi laureata campionessa Italiana con le compagne di squadra nella competizione Sincrogym scende in pedana con i suoi esercizi ammaliando il pubblico presente piazzandosi al 51esimo posto al corpo libero su 155 ginnaste. Risultato che lascia un po’ di amarezza considerate le splendide qualità mostrate in pedana.