Riforme: Picierno, ‘continuiamo a sperare che si trovi strada condivisa’

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo sperato, e io continuo a farlo, che sulle riforme si potesse trovare una strada condivisa. Quella speranza è il filo che continua a tenere legata la nostra parte politica all?interesse generale del paese. Non abbiamo mai anteposto lo spazio di una polemica elettorale a ciò che serve per lo sviluppo e l?equità. È il nostro segreto. È la ragione per cui in questi anni hanno dato sempre per irrimediabilmente sconfitto il nostro Pd, eppure puntualmente ci siamo stati e ci saremo È il nostro modo di intendere il riformismo, è il nostro modo di fare politica”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, intervenendo all’iniziativa del Pd sull’autonomia.