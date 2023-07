Rifiuti a fuoco nella discarica “La Silva”, allarme diossina nel cosentino

StrettoWeb

Tonnellate di rifiuti a fuoco: un vasto incendio ha interessato la discarica di “La Silva” del comune di Cassano all’Jonio e una zona di stoccaggio temporaneo in località “Canicella” vicino a Tarsia, provocando un rilascio di diossina nell’aria che sta interessando tutta la zona dello Jonio Cosentino. Il rogo, nonostante l’intervento tempestivo della sezione dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, è stato domato dopo diverse ore, e ha rilasciato una quantità di fumo nero e alacre nell’ambiente che sta destando preoccupazione tra i cittadini. La diossina infatti, è una sostanza tossica e potenzialmente cancerogena, la quale potrebbe causare gravi problemi di salute. Per tale ragione, l’incendio è stato segnalato alle autorità competenti che stanno indagando sulla natura del dolo: si parla infatti di autocombustione ma non si esclude la pista dolosa.

Il Comune di Tarsia: “chiudete porte e finestre”

Di seguito la breve nota rilasciata dal Comune di Tarsia a seguito del rogo: “a causa dell’incendio che è divampato presso la sede operativa della Servizi Ecologici in c.da Canicella, in attesa di riscontri ufficiali da parte dell’Arpacal si consiglia di tenere chiuse porte e finestre e di evitare di uscire dall’abitazione se non per improrogabili necessità”.