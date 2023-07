StrettoWeb

Estate, tempo di vacanze e tempo di… rimpatriate. Come ormai di consueto, ogni anno, gruppi di ex compagni di classe si riuniscono e ritrovano a distanza di decenni. Questa volta è stato il turno della 5ª D dell’Istituto “Piria”, che si è rivista dopo 40 anni. Tecnico per Ragioniere e Perito Commerciale.

E’ stata un’occasione per rievocare i ricordi di scuola e rinnovare i legami di amicizia che malgrado il tempo passato sono rimasti tali. A corredo dell’articolo le foto dell’incontro.