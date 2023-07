A Reggio Calabria una delle tappe nazionali del tour dedicato alla City Car elettrica

StrettoWeb

A Reggio Calabria una delle cinque tappe nazionali del tour dedicato alla City Car elettrica proposta da ECOHUB, polo dedicato alla mobilità sostenibile della città dello stretto. Un prodotto di grande successo che in poco tempo ha catturato tantissimi clienti in tutta Italia e anche nella provincia di Reggio Calabria. XEV Cars in partnership con CA Auto Bank, che a sua volta presenterà l’innovativo prodotto finanziario InstantCar, svela la versione 2023 della YOYO e lo fa tramite cinque tappe fissate in diverse location del territorio nazionale.

Domenica 16 luglio, nella nuova struttura multifunzionale “Sporting Stelle del Sud” di contrada Armacà a Pentimele, il quadriciclo 100% elettrico del brand XEV sarà illustrato nelle sue peculiarità all’interno di una kermesse ove saranno coniugate attività sportive a cura del Comitato provinciale ASI di Reggio Calabria. Saranno illustrati anche contenuti afferenti a ecologia, mobilità sostenibile, cultura e ambiente, quest’ultimo oggetto di un intervento dell’associazione BeCal.

Nei vari momenti previsti durante l’intensa giornata, non mancherà un tributo alle eccellenze del territorio, con il conferimento dell’importante “Premio Asi Italiani nel mondo”, riconosciuto per il 2023 allo chef Paolo Evoli, distintosi al più alto livello in Canada e originario della città dei Bronzi di Riace.

Ampia la disponibilità di vetture per i test drive che faranno percepire al pubblico le qualità che hanno determinato il successo riscontrato dalla YOYO sul mercato nazionale. Così Giuseppe Barillà, Ceo di ECOHUB: “Un evento di grande portata che ci darà la possibilità di illustrare le importanti migliorie apportate al modello 2023 della YOYO interagendo direttamente col pubblico, argomentando al tempo stesso il nostro concetto di mobilità sostenibile”.