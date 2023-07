Reggio, Strati: “il viadotto Santa Caterina merita più attenzione da parte dell’amministrazione”

StrettoWeb

“Il viadotto S.Caterina – dichiara il presidente di Incontriamoci Sempre

Pino Strati –è, senza ombra di dubbio, l’arteria cittadina più

trafficata di Reggio Calabria, come snodo principale tra la città e lo

svincolo dell’ A2 e della SS 106, e, per questo merita più attenzione e

manutenzione. In questi giorni si riscontra la quasi totale mancanza di illuminazione in entrambe le carreggiate: la torre faro della rotatoria, che conduce

al quartiere S Caterina ed alla stazione FS di RC S.Caterina, è quasi al

buio. Ieri, addirittura, lo era completamente, anche per quanto riguarda

la salita della Stazione. Altra mancanza, ripetutamente da noi segnalata da tantissimi anni, è la segnaletica verticale ed orizzontale, praticamente inesistente, tale da risultare difficoltoso l’ingresso agli svincoli a causa di tale adeguata

segnaletica”, rimarca Strati.

“Altro tema sono i pannelli antirumore: è inspiegabile che per per alcuni

tratti sia presente ed in altri no. Sono trascorsi tantissimi anni da queste nostre segnalazioni, confidiamo e speriamo che siano prese nella giusta considerazione per una maggiore sicurezza, soprattutto per gli automobilisti. Con la sobrietà che distingue la nostra Associazione, confidiamo nell’ascolto di quanto segnalato”, conclude.