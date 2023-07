Reggio: Roberto Napoletano sarà il nuovo ospite dei Caffè Letterari 2023 del Rhegium Julii

StrettoWeb

Roberto Napoletano, Commendatore della Repubblica Italiana, Direttore del Quotidiano del Sud-L’Altravoce dell’Italia, sarà il nuovo ospite dei Caffè Letterari 2023 del Rhegium Julii in programma giorno 17 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria.

E’ autore del volume Ricatti e riscatti edito da La nave di Teseo, un testo che si legge come un thriller della politica italiana e racconta il movente, l’arma e i colpevoli del draghicidio.

Napoletano esplora il mondo intorno ai partiti nazionali preoccupati di perdere il potere e le lobby dei burocrati affamati di rendite.

Un libro di fatti veri in cui s’intrecciano rivelazioni scottanti sugli interessi indiani e tedeschi in Russia, il peso degli investitori globali, il ruolo di Mattarella , l’arbitro che tiene insieme l’Italia.

La serata sarà introdotta dall’acuto osservatore Mario Musolino e dagli analisti Enzo Filardo e Franco Costantino.

Già direttore del “Sole 24 Ore” e di tutte le testate del gruppo (Radio 24, l’agenzia di stampa Radiocor, l’informazione web e specializzata), e direttore editoriale del gruppo multimediale Sole. Memorabile la sua intervista al Presidente della BCE Mario Draghi. Dal 2006 al 2011 è stato direttore del “Messaggero”. Tra i suoi libri: Piccolo Sud (1980), Gabriele Pescatore il grande elemosiniere, Fatti per vincere, Se il Sud potesse parlare (2001- Premio Rhegium Julii), Padroni d’Italia (2004), Mezzogiorno risorsa nascosta, Fardelli d’Italia (2005), Padroni e fardelli (2006), Promemoria italiano (BUR 201), Viaggio in Italia (2014), Nuovo viaggio in Italia (2015) e Il cigno nero e il cavaliere bianco (2017). Nel 2018 ha scritto Apriamo gli occhi. Perché i nostri risparmi sono in pericolo, nel 2020 La grande balla e , infine, nel 2021 Mario Draghi, il ritorno del Cavaliere bianco.

Tra i Premi a lui assegnati:

1999 – Premio internazionale Rhegium Julii “Città dello Stretto”

2007 – Premio speciale Saint Vincent per il giornalismo

2008 – Premio Gifuni

2013 – Premio Italian Heritage Award

2013 – Premio Guido Carli

2014 – Premio Maria Grazia Cutuli

2015 – Premio Dante Alighieri Arte e cultura