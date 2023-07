Reggio: l’IC “Radice-Alighieri” di Catona si aggiudica il riconoscimento di Scuola eTwinning 2023-2024

StrettoWeb

Per la terza volta consecutiva, l’istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona si è aggiudicato l’ambitissimo riconoscimento di Scuola eTwinning 2023-2024 (eTwinning School Label), conseguito dopo un’attenta selezione gestita dalla Commissione Europea e dall’Unità Europea eTwinning, ricevendo uno “school pack” che include la targa personalizzata e una lettera di congratulazioni firmata dalla Commissaria, Mariya Gabriel.

La certificazione, relativa ai risultati raggiunti da docenti e studenti delle scuole attraverso la piattaforma europea eTwinning, ha premiato l’innovazione mostrata dalle scuole più virtuose in ambiti della didattica tra cui: pratica digitale, eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo continuo delle competenze di docenti e studenti.

L’ IC Radice-Alighieri di Catona è stato inserito tra le 4.485 Scuole premiate a livello europeo e tra le 3 della provincia di Reggio Calabria (insieme all’ IC Marvasi-Vizzone di Rosarno e l’ITE Piria-Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria). Con questo riconoscimento viene valorizzata la partecipazione, l’impegno e la dedizione non solo del team dei docenti eTwinning, diretti dalla referente Prof.ssa Modesta Canale e degli insegnanti che hanno portato avanti progetti innovativi.

E’, quindi, un attestato di riconoscenza a un Istituto che crede nelle avanguardie educative, promuove l’importanza di strategie di apprendimento condivise, è alla costante ricerca di occasioni di crescita ed arricchimento, che si concretizzano nello scambio tra popoli e culture differenti. L’ Istituto ha dimostrato di adottare la prospettiva interculturale e dell’inclusione che apre a tutte le differenze, impegnandosi a promuovere iniziative ed attività progettuali che stimolino il confronto, assumendo il paradigma della diversità come occasione di autentica ricchezza; ha dimostrato di possedere gli standard in fatto di politiche inclusive, didattiche e relazionali, con progettualità concrete e documentate,

La Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, nel ricordare i numerosi premi “Quality Label” Nazionali ed Europei assegnati nel corso di questi anni, ha affermato che: ” tale riconoscimento inorgoglisce tutta la scuola. I progetti eTwinning aggiungono un importante tassello alla visione educativa e formativa del nostro istituto, perché si tratta di progetti culturali e linguistici di ampio respiro, che sottolineano l’importanza dello scambio, del valore dell’accoglienza, dell’uso delle lingue straniere, in un contesto comunicativo reale e motivante per gli alunni, ampliando gli orizzonti in chiave europea – La scuola di fatto contribuisce alla formazione del cittadino a tutto tondo, tenendo ben presenti i valori fondamentali su cui si basa l’Unione Europea di cui facciamo parte: il rispetto della dignità umana, il rispetto per la diversità linguistica, culturale e religiosa dell’Europa, il progresso, l’uguaglianza, la libertà, la solidarietà, la pace, valori che siamo orgogliosi di promuovere, valorizzare e condividere”.