Reggio, l’accusa di Sasà Santoro: “il quartiere in cui opera la Parrocchia del S. Cuore è completamente abbandonato”

“Scrivo con una grande amarezza e tanta, tanta indignazione! E – lo dico in premessa – non lo faccio per sterile e polemica protesta contro qualcuno, ma perché ritengo sia mio dovere farmi voce (e lo faccio alzando i toni della voce!) di tutto un popolo che, nel quartiere in cui opera la Parrocchia del S. Cuore, è stanco di essere snobbato da chi deve avere a cuore – con noi e come noi – il bene comune ed il vivere civile”. E’ quanto afferma il parroco Don Sasà Santoro. “Stamattina, andando in parrocchia per la Messa, mi sono accorto che qualcuno, nottetempo, ha forzato il cancello dell’ingresso laterale della chiesa, ed ha reciso e rubato i pluviali in rame che canalizzano l’acqua piovana dalla terrazza al cortiletto su cui insiste il salone parrocchiale. Non posso accusare nessuno, non voglio alimentare facili condanne e non attribuisco, certo, a chi dovrebbe avere a cuore il decoro e la sicurezza del nostro quartiere, questo furto (l’ennesimo denunciato nel comprensorio del territorio del nostro rione!), che è anche una grave effrazione di un luogo privato, ancorché sacro! Ma attribuisco alla responsabilità di chi dovrebbe aver a cuore la sicurezza ed il decoro del nostro quartiere, il fatto che, nonostante una pletora di solleciti – rivolti…a chiunque, e reiterati per più di 3 settimane consecutive! – tutto il perimetro della nostra chiesa sia al buio! Possibile che non interessi a nessuno il fatto che le tenebre in cui siamo immersi – in diversi punti del Rione Ferrovieri-Pescatori – favoriscono la delinquenza ed alimentano i pericoli?”, rimarca Santoro.

“Attribuisco alla responsabilità di chi – con noi e come noi – dovrebbe aver a cuore il decoro del nostro quartiere e la sicurezza delle nostre strade, il fatto che il pavimento della piazzetta antistante la parrocchia (come moltissimi marciapiedi delle nostre strade) sia sconnesso, con gravissimo disagio e pericolo per i tanti anziani – alcuni con disabilità – che popolano il quartiere e frequentano la parrocchia del S. Cuore!

Attribuisco alla responsabilità di chi – con noi e come noi – deve aver a cuore il decoro del quartiere e la sicurezza delle nostre strade, il fatto che viviamo col terrore che i rami degli alberi piantati nella piazza della chiesa – ormai da anni non potati! – possano caderci sulla testa mentre stiamo in piazzetta, per far giocare i bambini o per garantire un pò di riposo ai nostri vecchietti. Adesso basta! Oggi ho espresso, pubblicamente e fermamente, durante la celebrazione dell’Eucaristia domenicale, il mio disappunto per l’abbandono in cui versa il nostro quartiere, un abbandono non più tollerabile in un paese civile! Ogni pazienza ha un limite; e quella del nostro Rione lo ha abbondantemente superato! Credo sia compito della chiesa – soprattutto in questo tempo di Sinodo – unire la propria voce a quella di tutti (credenti e non) per esigere il rispetto e la tutela dei principi basilari che regolano il “bene comune”, e farsi portatrice di istanze di civiltà: tutto ciò è alla base dell’annuncio del Vangelo, e rientra nella responsabilità del Parroco e di tutta la comunità parrocchiale, che è solo una porzione (ancorché significativa) della ben più vasta comunità civile. Noi non ci arrendiamo difronte a così gravi inadempienze e, con tutti gli strumenti della pacifica, non violenta e civile protesta, non ci fermeremo”, conclude Santoro.