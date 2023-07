Reggio Calabria, protesta a Croce Valanidi: manca l’acqua da giorni, la gente blocca la strada | FOTO

StrettoWeb

Una protesta di un’ora, conclusa da poco, è avvenuta a Croce Valanidi, zona Sud di Reggio Calabria, a causa della mancanza d’acqua. Da circa 15 giorni, infatti, i residenti di Via Trapezi sono impossibilitati a usufruire dei servizi basilari relativi all’uso dell’acqua. Una vergogna nel 2023, soprattutto sotto gli occhi di chi non fa nulla per risolvere il problema. E questo nonostante le numerose segnalazioni che – ancora più grave – rimangono inascoltate.

Per circa un’ora, così, un piccolo tratto di strada (nei pressi del supermercato vicino al Cimitero di Croce Valanidi) è stato completamente bloccato da alcune pedane che impedivano il passaggio in salita e in discesa, costringendo gli automobilisti a fermarsi. Non è mancato qualche piccolo momento di tensione, ma è forte la determinazione dei residenti a voler chiedere – giustamente – i propri diritti, bisogni primari che in un paese sviluppato dovrebbero essere la normalità.

Dopo un po’ sono anche giunti sul posto alcuni uomini di Polizia e Carabinieri, disposti a interloquire con i residenti. Le forze dell’ordine hanno garantito che sarà risolto il problema, ma gli abitanti della zona sono pronti a protestare di nuovo se dovesse venir meno la parola data. A corredo dell’articolo alcune immagini della protesta.