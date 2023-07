Reggio Calabria, il programma dell’ultima serata de “I Tesori del Mediterrano”

StrettoWeb

Il Talkshow de “I salotti televisivi” ha aperto la terza serata de “I tesori del Mediterraneo” di Reggio Calabria, dopo un pomeriggio avvincente trascorso sulle rive dello Stretto per la Regata del Mediterraneo. Il dibattito – confronto, condotto da Carlo Arnese e Natalia Spanò, si è focalizzato sul tema delle potenzialità turistiche del nostro territorio e sulle sinergie, condicio sine qua non per lo sviluppo dello stesso. A seguire lo spettacolo, madrina Veronica Maya, ha visto sul maestoso palco dell’Arena Roberto Lipari, presentatore di Striscia la notizia, showman, attore che ha presentato a Reggio Calabria il suo film “So tutto di te”. E poi il suo monologo: un successo straordinario che ha fatto gremire gli spalti dell’Arena e divertendo e coinvolgendo il pubblico. A Lipari è stato poi consegnato il Premio Zeus 2023 con la seguente motivazione:

“Artista straordinario, sin dal suo esordio, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, con la sua innata capacità di far ridere e divertire. Ha sempre dimostrato una versatilità unica nel descrivere, con elegante ironia, situazioni comiche e surreali, attingendo, con spiccato intuito, ai tanti aspetti della società reale. Ha contribuito significativamente a diffondere la cultura e l’umorismo, tipicamente siciliani e meridionali, a livello nazionale ed internazionale.

Roberto Lipari interpreta i suoi ruoli legandoli ad una profonda connessione con le sue radici umane e professionali e, a dispetto della sua giovane età, ha lavorato sempre con dedizione, studio e intenso sacrificio, rivelandosi un fulgido esempio per le nuove generazioni.

Il Premio Zeus, quindi, è il giusto riconoscimento che gli viene assegnato perché incarna l’essenza della comicità, con passione e talento, portando gioia e felicità nelle vite delle persone, ma anche perché sa tradurre la drammaticità di alcuni argomenti, con quella capacità recitativa e comunicativa propria solo dei grandi artisti”.

Ospite speciale della penultima serata Eleonora Geria, reggina, laureata in Scienze Politiche poi trasferitasi a Roma per lavoro, autrice di “Un senso di te” edito da La Corte. Un libro toccante, scritto per permettere al suo primogenito Nicola, nato sordo, di ritrovare sé stesso attraverso il racconto dettagliato degli interventi e delle decisioni che i genitori hanno preso al suo posto, e cercare di dare voce, con la massima umiltà, a un messaggio di educazione e accettazione della diversità.

E l’attesa cresce per l’ultima serata.

Programma:

Ore 19:30 Finale Regata del Mediterraneo

Ore 21 Salotti Televisivi “Reggio Calabria come polo universitario e culturale”

Ore 22 Spettacolo – premiazione Regata – sfilata Marella e Deddy cantante