Reggio: presso lo Spazio Open alla presenza dell’autore del libro “La scogliera di Levante”

Oggi giovedì 13 luglio firma copie presso lo Spazio Open di Via Filippini a Reggio Calabria dalle 18.30 alle 20.30 alla presenza dell’autore del libro “La scogliera di Levante” Il romanzo di Saverio Orlando è un viaggio. Un viaggio dentro il passato e il presente di una terra che ha tanto da rivelare, ma anche tanto da nascondere. Un viaggio attraverso la memoria degli affetti e i ricordi una vita spensierata che non tornerà mai più. Il protagonista è Giancarlo Beltrami, un giornalista torinese, cinico e disilluso quanto basta, che ad un certo punto della sua esistenza, dopo decenni, decide di tornare in vacanza in Calabria, la terra natia della madre. Ed è proprio la Calabria, con i suoi scorci mozzafiato e la sua gente indimenticabile, con le sue meraviglie e le sue contraddizioni, l’altra grande protagonista della storia che si dipana tra le pagine del romanzo. Il cielo terso e il mare infinto accolgono gli occhi e i sensi di Giancarlo al suo arrivo, gli odori e i colori lo riportano indietro nel tempo della sua infanzia, quando con i genitori tornava alla casa dei nonni, per vivere mille estati baciate dal sole.

Il protagonista si ritrova catapultato in un mondo che aveva dimenticato, accolto con generosità e simpatia dalla gente del luogo, riscopre il piacere di godersi la lentezza delle giornate tra lunghe nuotate, serate in spiaggia, uscite in barca a pescare, buon cibo e la compagnia di una donna piena di fascino, con cui intreccia un’appassionata relazione. Ma Giancarlo percepisce anche qualcosa di diverso rispetto al passato, è come se qualcosa nella bellezza di quella terra si fosse perso, il volto della costa è cambiato, la nuova edilizia ha deturpato più di un paesaggio, la gente è ancora più silenziosa, rassegnata, impoverita. Un chiodo fisso accompagna Giancarlo fin dal suo arrivo ed è quello di scoprire cosa sia successo realmente ai suoi nonni, morti in un incendio apparentemente fortuito, che ha distrutto la loro casa colonica, oltre che un pezzo fondamentale della sua infanzia.

Accompagnato da amicizie nuove e amicizie ritrovate, il protagonista comincia la sua ricerca sulle cose del passato e quello che scopre lo porterà verso verità pericolose, che rivelano la malvagità di alcuni dei figli di quella terra e spiegano il sentimento di rassegnazione e sconfitta di chi in quella terra è rimasto, nonostante tutto. Ma oltre la disperazione dei luoghi, l’autore riesce anche a cogliere, attraverso un altro personaggio del passato, il senso eroico e l’infinto coraggio della parte buona dei figli di quella stessa terra, che non ha mai perso la speranza di poter dare un nuovo corso, giorno dopo giorno, ad un destino che sembra ormai segnato.