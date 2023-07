Reggio: presentata a Palazzo Alvaro la nuova stagione di Officina dell’Arte

StrettoWeb

“L’Officina dell’Arte non la scopriamo sicuramente oggi, è una realtà, fortunatamente, molto presente sul territorio. Le istituzioni hanno il dovere di provare a supportare, non soltanto nel corso delle conferenze stampa, ma anche con sostegni e servizi, proprio per poter promuovere al meglio un cartellone così importante di livello internazionale che offre molto al nostro territorio“. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo oggi alla presentazione della prossima stagione teatrale 2023/2024 dell’Officina dell’arte, dal titolo ‘Le buone abitudini’ che partirà il 17 dicembre, al teatro Cilea di Reggio Calabria, per concludersi il 25 maggio 2024.

“Mi piace sottolineare – ha aggiunto Versace – la peculiarità di questa presentazione del prossimo cartellone, ossia la presenza non dei grandi artisti che vedremo esibirsi, ma i rappresentanti di alcune associazioni che sono i protagonisti quotidiani dell’impegno sportivo, sociale e culturale nel reggino e che contribuiranno alla buona riuscita degli spettacoli”. “Come Città metropolitana insieme al Comune di Reggio Calabria – ha concluso Versace – stiamo provando a migliorare sempre di più l’offerta che deve essere aumentare di eccellenza, provando ad alzare il livello, provando a metterci a confronto con realtà affermate della vicina Sicilia e del Sud Italia”.

All’incontro con la stampa hanno preso parte il direttore artistico di Officina dell’Arte Giuseppe Piromalli e il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti che ha rassicurato circa “la piena efficienza e funzionalità del Teatro Cilea, al momento sottoposto a necessari lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti energetici”.

Erano presenti, inoltre, l’assessora comunale Irene Calabró e le associative BiEsse, Pietà del Pellicano e Lumaka basket, rispettivamente con Bruna Siviglia, Nino Aloi, Katia Romeo. Tanti big del panorama nazionale calcheranno anche quest’anno la scena del Cilea con Officina dell’arte, ci saranno: Teresa Mannino, Maurizio Battista, lo stesso Giuseppe Piromalli, Maurizio Casagrande, Antonio Catania, Tiziana Foschi, Alessandro Sparacino, Claudio Insegno, Federico Perrotta. Spazio anche alla musica con: Incanto quartet, il gospel e il musical Neverland (Peter Pan).