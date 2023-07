Reggio: “Premio Internazionale di Poesia Incontriamoci Sempre” con tante novità

StrettoWeb

Da qualche settimana è stato pubblicato il bando del Concorso

Internazionale di Poesia “Incontriamoci Sempre”, giunto alla sua

tredicesima edizione. Come da tradizione degli anni precedenti, le sezioni saranno due, Italiano e Dialetto; la novità di questa edizione sarò la possibilità di partecipare al concorso, per ogni partecipante, anche con due poesie in Italiano e due in Dialetto, versando un’unica spesa per diritti di segreteria, finalizzati all’autofinanziamento del concorso. Le poesie, sia edite che inedite, possono essere inviate sia a mezzo posta tradizionale che per email.

La scadenza del concorso è fissata il 30 ottobre 2023, la Cerimonia di

Premiazione sarà Domenica 10 Dicembre, presso la Sala Museo FS Pietro Germi della stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria. “Siamo certi”, dichiara il presidente Pino Strati “che anche per il 2023

ci sarà un’ampia partecipazione. La commissione, collaudata da anni per competenza e serietà, sarà composta da quattro donne di grande

spessore Culturale”.

Bando Concorso