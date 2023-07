Reggio: ecco a chi è stato conferito il “Premio Gallico 2023”

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, presso la sede sociale dell’Associazione “Tre Quartieri” sita in via A. Garibaldi, trav. Esposito, si è riunita la Commissione preposta per ratificare la rosa dei nomi scelti cui conferire il “Premio Gallico 2023”. Detto Premio, giunto alla XIV^ edizione, è inserito nell’ambito della XXV^ edizione della Festa dei Tre Quartieri ed è conferito a quelle personalità che si sono distinte per particolari benemerenze nel campo sociale, economico e culturale.

La Commissione era così composta: Pasqualino Fiumano’ Presidente Commissione; Oreste Pennestri’ Presidente Associazione “Tre Quartieri”; Matteo Gangemi Coordinatore Del Premio; Antonino Coppola Segretario; Giuseppe Caridi Docente Esperto; Alessandra Maltese Responsabile Del Premio Speciale Alla Memoria Del Notaio Gregorio Gangemi. Hanno, Inoltre, Partecipato I Responsabili Della Commissione Cultura: Giovanni Notaro, Francesco Penna, Domenico Arrigo E Giuseppe Chirico.

Il Presidente Pennestrì dopo aver ringraziato i presenti per la preziosa collaborazione dà la parola all’Arch. Gangemi per fornire tutte le informazioni circa le modalità di scelta dei nomi principalmente basata sia sul curriculum del personaggio e sia dalle documentazioni verbali acquisite.

“Tali nominativi- ha detto Gangemi- sono scaturiti dalle segnalazioni fornite non solo dai soci dell’Associazione ma anche da singoli cittadini e da personalità impegnate nel sociale”.

La Commissione prende atto del lavoro svolto e passa alla ratifica dei nomi cui assegnare il “Premio Gallico 2023”. Dopo ampia discussione all’unanimità si decide di assegnarlo alle personalità seguenti con le rispettive motivazioni:

Menzione Speciale – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessute e Cellule GRUPPO COMUNALE REGGIO CALABRIA presieduta dall’Ing. Nicola Pavone – Concorso «Salvatore Versace» 50 anni di AIDO: “donare è vita” – Dipinto Disegno – I° Premio EX AEQUO – Conferito alla classe 5^ SEZ. B – I.C.’’O.LAZZARINO’’ plesso Gallico Passo Caracciolo . II° Premio EX AEQUO conferito a BORRELLO ALESSIA classe 5^ sezione A – I.C.’’O.LAZZARINO, plesso D. Fortugno Gallico Sup. – III° Premio EX AEQUO conferito a NUCARA GIULIA – Classe 5^ Sezione A – I.C. ‘’O.LAZZARINO’’ plesso Gallico M.

Premio Gallico

Massimo Martino – Direttore dell’Unità operativa di Trapianto cellule staminali e Terapie cellulari del Grande ospedale metropolitano e Presidente del Gruppo italiano trapianto di midollo osseo. Incarichi che costituiscono motivo di orgoglio per la comunità gallicese. Demetrio Praticò – Imprenditore nel settore dell’abbigliamento. Impegnato in importanti incarichi a livello locale e nazionale ottenendo, mediante il suo generoso e fattivo impegno nelle attività sociali e sportive, importanti risultati a favore della nostra città. Claudio Carbone – Titolare di diversi punti vendita Expert Italy e Consigliere Nazionale dello stesso gruppo. Per le sue particolari qualità professionali ha raggiunto importanti traguardi nell’ambito del settore della grande distribuzione. Arch. Renato Laganà – Responsabile della sezione Architettura e Arte Sacra dell’Ufficio Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Calabra. Autore di numerose pubblicazioni. La sua esperienza e il suo contributo offerto sono stati preziosi per le iniziative svolte nel territorio gallicese.

Premio Speciale Gallico alla memoria del notaio Gregorio Gangemi

Dott.ssa Francesca Romeo – Dirigente medico – Anestesista Rianimatore – Terapia del Dolore presso Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (MI). Impegnata a diversi livelli nel campo professionale e autrice di pubblicazioni a livello scientifico.

La cerimonia di attribuzione del Premio avverrà giovedì 10 agosto a Gallico presso l’Oratorio Parrocchiale “ Don Bosco” col seguente programma: Ore 18,00 Celebrazione S. Messa Ore 19,00 Cerimonia di attribuzione del Premio Ore 21,00 Spettacolo tenuto dall’ASD REAL DANCE. Saranno presenti le Autorità Religiose, Civili e Militari.