StrettoWeb

Sono arrivati al porto di Reggio Calabria a bordo della Nave Dattilo della Guardia Costiera, 550 migranti in parte provenienti di Lampedusa e in parte soccorsi in mare. I profughi saranno trasferiti nelle diverse destinazioni assegnate secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.

Intanto, poco fa, è stato rinvenuto il cadavere di un migrante: non si conosce, al momento, la causa del decesso.