Reggio: l’associazione Scalinata Monumentale di Via Giudecca organizza l’evento “Passeggiata Liberty”

Appuntamento il 7 luglio alle ore 18 con l’evento “Passeggiata Patrimoniale Liberty” organizzato dall’associazione Scalinata Monumentale di Via Giudecca per celebrare l’Art Nouveau a Reggio in occasione della Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata ogni anno alla corrente artistica e culturale del liberty.

L’itinerario, a piedi, prevede un percorso ad anello che partirà proprio dalla scalinata monumentale per costeggiare i numerosi esempi architettonici del liberty reggino sino ad approdare a piazza Italia, con visita a palazzo Alvaro. La tappa finale, in Pinacoteca, consentirà ai partecipanti di rivedere i Tritoni dell’antica fontana Pescheria, esposti per l’occasione su supporti realizzati dall’Accademia delle Belle Arti. In Pinacoteca ci sarà la presenza del sindaco ff Paolo Brunetti, dell’assessore comunale alla cultura Irene Calabrò e del sindaco ff della Metrocity Carmelo Versace, che hanno sposato e patrocinato l’evento.

“Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento gratuito e destinato a tutti ma soprattutto ai giovani – ha affermato la presidente dell’Associazione di via Giudecca, Simona Lanzoni – che potranno conoscere il valore inestimabile degli esempi del liberty reggino e in genere l’immenso tesoro culturale che la nostra città possiede e mostra orgogliosa”.