TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, comunica alla cittadinanza che, nei mesi di luglio e agosto 2023, il Centro comunale di raccolta, sito in Via Reggio Campi II tronco, Condera, osserverà il seguente orario di apertura:

dal lunedì al sabato (aperto anche martedì pomeriggio) dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica chiuso