Reggio: presso l’Opera Tresoldi un salotto di sensibilizzazione per affrontare il tema dell’Alzheimer

L’Associazione l’Oro di Febea, organizza per giorno 14 luglio 2023, dalle ore 20:15 alle ore 22:00, presso l’Opera Tresoldi (piazza 8 marzo) un salotto di sensibilizzazione per affrontare insieme il delicato tema dell’Alzheimer. L’obiettivo è far conoscere la realtà di questa malattia, che con modalità semplice verrà argomentata dalla Dr.ssa Fortunata Tripodi (neurologa) e i servizi che ad oggi, le istituzioni e le associazioni della nostra città, possono offrire per aiutare i pazienti e i loro familiari. Saranno presenti, l’Assessore alle Politiche Sociali Demetrio Delfino e i tre organismi che hanno siglato la convenzione con il comune, per gestire i servizi dei primi tre Cafè Alzheimer (COOP. UniReggio, Associazione A.N.F.F.A.S e Associazione Allegramente)

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare perché “cercheremo di capire insieme, come si può dare sempre di più dignità ad un malato di Alzheimer e serenità a chi gli sta vicino”.