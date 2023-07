Reggio: alla Mediterranea istituito il master in “turismo e paesaggi culturali”

StrettoWeb

Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario di II livello in “Turismo e Paesaggi Culturali. Pianificazione strategica e management per la valorizzazione integrata del Patrimonio materiale e immateriale”. Il Master, della durata di un anno (60 CFU), è organizzato dal Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in partenariato con:

ICOMOS Italia – International Council On MOnuments and Sites, Comitato Nazionale Italiano;

SISTUR – Società Italiana di Scienze Turistiche;

CNR – IRISS, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo.

Il Master intende formare esperti in grado di operare, con un approccio strategico, nell’ambito del Turismo Culturale, in particolare ai fini della valorizzazione integrata dei territori e dei loro Paesaggi Culturali.

A tale scopo, esso fornirà tutte le competenze, dalla pianificazione strategica fino alla gestione, necessarie per organizzare un sistema locale di offerta turistica e per valorizzare in maniera integrata il Patrimonio Naturale e Culturale, materiale e immateriale, che caratterizza un determinato territorio; particolare attenzione sarà dedicata ai Siti e agli Elementi inseriti a vario titolo nelle diverse Liste e Programmi UNESCO.

Il Master, pertanto, avrà un forte carattere applicativo: 22 dei 60 CFU saranno dedicati a seminari con esperti del settore, presentazione di casi studio, workshop e stages presso enti pubblici e/o privati.

Le lezioni teoriche, invece, dal forte carattere interdisciplinare, saranno articolate in tre macro-ambiti: le competenze di base; la conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale; l’organizzazione e gestione dei Sistemi Turistici Territoriali.

Il nuovo percorso formativo della Mediterranea è rivolto innanzi tutto ai giovani laureati magistrali che intendono acquisire competenze nel campo del Turismo Culturale, ma è rivolto anche a coloro che operano, a vario titolo (dirigenti, dipendenti, consulenti), a supporto della Pubblica Amministrazione nel campo dell’organizzazione e gestione dell’offerta turistico-culturale di sistemi territoriali. Altra tipologia di destinatari del Master è rappresentata da coloro che operano in contesti imprenditoriali e intendono collocare, all’interno di un sistema locale di offerta turistico-culturale, i propri beni e servizi.

Il Master è a numero chiuso e prevede fino a un massimo di 30 partecipanti; la domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 26 settembre 2023, secondo le modalità riportate nel Bando scaricabile dal link: https://www.pau.unirc.it/articoli/27527/bando-master-turismo-e-paesaggi-culturali-dipartimento-pau. Le lezioni inizieranno entro il mese di dicembre 2023 e saranno ultimate entro il 31 dicembre 2024.

Per ulteriori informazioni: francesco.calabro@unirc.it; masterpau@unirc.it.