Reggio: alla Mediterranea professori e magistrati discutono di diritti umani e intelligenza artificiale

Avrà inizio stasera presso la Residenza Universitaria della “Mediterranea”, sita in Via Roma, la seconda edizione di un Congresso internazionale in materia di protezione dei diritti umani nell’era dell’intelligenza artificiale (“The protection of human rights in the age of artificial intelligence”), che vedrà nei prossimi tre giorni la partecipazione di illustri professori e magistrati di 5 Paesi europei e latinoamericani (Italia, Portogallo, Polonia, Argentina e Brasile).

Degna di nota la presenza del Direttore e del Vicedirettore della Escola Superior do Ministério Público da União del Brasile: il dott. Alcides Martins (che è anche Subprocurador-Geral da República) ed il dott. Manoel Jorge e Silva Neto (Subprocurador-Geral do Trabalho).

Promosso dai professori Angelo Viglianisi Ferraro, Amalia Di Landro e Tiziana Rumi, con l’ausilio dei giovani studiosi Pietro Fulco e Chiara Capomolla, l’evento ha attirato per il secondo anno consecutivo a Reggio Calabria coordinatori di centri di ricerca internazionali, direttori di riviste Scopus, capi di dipartimento universitari e responsabili di corsi di dottorato.

Si collegherà da remoto, invece, per un rapido saluto, l’Ambasciatore argentino Julio Lascano y Vedia (Direttore del corso di laurea in Relazioni Internazionali presso la Universidad del Salvador di Buenos Aires, nota in tutto il mondo perché vi studiò Jorge Bergoglio, oggi papa Francesco), che giungerà in riva allo Stretto a fine settembre a visitare il centro di ricerca diretto dal Prof. Viglianisi Ferraro, MICHR, con il quale sta promuovendo una serie di attività accademiche dall’alto valore culturale e sociale in varie zone svantaggiate del mondo.