Reggio: Luca Manfredi è socio onorario dell’Associazione Incontriamoci Sempre

Una delegazione dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il

volontariato, di Reggio Calabria, ha presenziato al Tropea Film

Festival, nella giornata del 30 giugno 2023, in occasione della

premiazione, con creazioni del Maestro Orafo Michele Affidato, di Luca Manfredi e Pupi Avati.

“E’ un grande onore per noi” sottolinea il presidente Pino Strati “poter

donare al regista Luca Manfredi la Tessera 2023 di Socio Onorario di

Incontriamoci Sempre, che raffigura l’opera del maestro Alessandro

Allegra dedicata al capolavoro cinematografico “Cafè Express” con

protagonista il grande Nino Manfredi, papà di Luca.”

Oltre alla tessera, il regista ha ricevuto in omaggio una copia del

Magazine delle Frecce FS , relativo al mese di giugno 2021, in cui si

parla del’Associazione e dell’opera di Allegra su Nino Manfredi, in

occasione dei cento anni dalla nascita, realizzazione fortemente

apprezzata dalla direzione FS e dal settore giornalistico di RFI, che ha

dato molto risalto alla notizia, oltre che sul Magazine, anche sul sito

Fsnews.it.

“Con il regista Luca Manfredi” conclude Strati “dopo l’affettuoso

incontro e colloquio, si è convenuto di rivederci in occasione della

prossima rassegna Calabria D’Autore, per parlare di Cinema, tema a noi

molto caro che, proprio nel museo FS Pietro Germi della Stazione di

S.Caterina, a Reggio Calabria, ripercorre la storia del rapporto e del

legame tra Cinema ed FS”.