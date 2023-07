Reggio: la giornalista Rai Viviana Verbaro prossimo ospite dei caffè letterari del Rhegium Julii

StrettoWeb

Viviana Verbaro è giornalista professionista e lavora in Rai. Per circa 10 anni è stata nella redazione del Tg1 alla quale è approdata dopo diverse esperienze vissute con varie testate nazionali. È laureata in Scienze politiche alla “Cesare Alfieri” di Firenze e specializzata in Giornalismo e comunicazione d’impresa alla “Luiss Guido Carli”. Dal 2013 è stata delegata all’Assemblea nazionale Casagit. Porta avanti incontri con le scuole sui grandi temi del nostro tempo e della storia. Attualmente è nella redazione Social di Radio1, testata per la quale ha curato e condotto la trasmissione #NonSoloLike, dedicata al mondo dei creativi digitali, “Pronto salute” e le principali edizioni del mattino del GR1 e del GR2.

Nella serata di lunedì 24 luglio, alle 21.30, presso l’Arena del Circolo tennis “Rocco Polimeni” sarà presentato il suo romanzo “La rosa di Marghe“ edito da Rubbettino e già recensito su RAI 1 e su TG1 mattina. A introdurre la serata la giornalista Annarosa Macrì con la saggista Maria Florinda Minniti e la scrittrice Caterina Marina Neri.

Viviana Verbaro racconta in modo emozionante e vivido un caso reale di malasanità, ricostruendo i fatti, gli atteggiamenti paludosi, i colpi di scena che ha appalesato la vicenda.

Sullo sfondo un Mezzogiorno immaginario, dove spesso prevalgono il cinismo, la fatalità e la rassegnazione, ma anche la speranza di un popolo che non vuole arrendersi e sceglie di fare testimonianza per cambiare il suo futuro.