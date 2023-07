Reggio, l’iniziativa dell’Aeroclub: persone disabili in “visita” alle Frecce Tricolori al “Tito Minniti” | FOTO

StrettoWeb

Questo pomeriggio, all’Aeroporto di Reggio Calabria, si è tenuto un evento ideato dall’Aeroclub dello Stretto e che ha coinvolto il Comitato Paralimpico e le Associazioni di persone disabili, le quali hanno potuto assistere alle Frecce Tricolori. E’ stato un momento di sinergia e connubio tra lo sport e questo tipo di attività promozionale, per i ragazzi sicuramente un momento unico, irripetibile e indimenticabile.

“Anche quest’anno abbiamo portato le Frecce Tricolori, dopo 4 anni, e anche quest’anno abbiamo dato la possibilità di vedere queste meraviglie dell’aria alle persone disabili. L’elicottero della Polizia ha decollato davanti a loro, che avranno anche dei posti riservati nel corso dell’esibizione di questo weekend. Per questi ragazzi si realizza un sogno e per noi è una grande soddisfazione”. Così Demetrio Spinella, Consigliere dell’Aeroclub dello Stretto. A corredo dell’articolo tutte le immagini, qui in basso la video-intervista completa.

Demetrio Spinella, Consigliere Aeroclub dello Stretto