Reggio, il Prof. Marino nominato nella Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali della regione Puglia

Il Prof. Domenico Marinodell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato nominato nella Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali della regione Puglia. La necessità di effettuare valutazioni ambientali deriva dalla consapevolezza che le azioni umane possono causare danni significativi agli ecosistemi, con conseguenze negative sulla biodiversità, la qualità dell’aria e dell’acqua, il paesaggio e il benessere delle comunità. Le Valutazioni Ambientali aiutano a identificare e comprendere questi impatti, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili per ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Inoltre, le Valutazioni Ambientali sono strumenti di partecipazione pubblica e di coinvolgimento delle comunità locali. Consentono ai cittadini di essere informati sugli impatti potenziali di un progetto e di esprimere le proprie preoccupazioni e opinioni. La partecipazione attiva dei cittadini e delle parti interessate contribuisce a garantire una gestione più trasparente e democratica delle decisioni che riguardano l’ambiente.

Il Prof. Marino, docente di Politica Economica presso l’Università Mediterranea, ha una vasta esperienza nel campo delle scienze economiche ed ambientali e si è dedicato all’approfondimento dello studio, sia teorico, sia applicato delle esternalità, alla loro valutazione e alla progettazione di strategie e politiche sostenibili. La nomina del Prof. Marino nella Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali della regione Puglia rappresenta un riconoscimento del suo bagaglio di conoscenze e della sua competenza nel settore. In questa nuova veste, il Prof. Marino collaborerà con espetti di diverse discipline per valutare e analizzare gli impatti ambientali derivanti da progetti e attività nella regione.

La Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali è un organismo di rilievo che fornisce consulenza e supporto tecnico per la valutazione degli impatti ambientali. La nomina del Prof. Marino sottolinea la fiducia riposta nelle sue competenze professionali e il suo contributo alla ricerca scientifica nel campo delle scienze economiche e ambientali.