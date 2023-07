Reggio eterna incompiuta: “cantiere aperto a Catona in piena estate, perché facciamo le cose male?”

StrettoWeb

“A Catona la gente cammina sul marciapiede in rifacimento ormai da settimane. Quale logica ha portato a programmare dei lavori di manutenzione e rifacimento in piena estate? Non sarebbe stato più logico e normale pensare, programmare e realizzare tali interventi (dei quali peraltro non c’è esposto nessun cartello informativo riguardo tempi etc pure prescritto per legge) in primavera in marzo aprile maggio per essere pronti nella stagione estiva?”. E’ quanto si legge in una segnalazione di un cittadino di Catona.

“Troppo difficile per Reggio Calabria? Adesso la gente è costretta a camminare in area di cantiere, mancano le ringhiere a protezione dei pedoni, e se qualcuno si fa male in area di cantiere? Perché a Reggio fare le cose male e senza testa deve essere la regola? Questo è un buon esempio di amministrazione?”, continua.