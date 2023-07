Reggio: domani la presentazione del Festival dell’Aria con le esibizioni delle Frecce Tricolori

StrettoWeb

Domani giovedì 20 luglio alle ore 11.00 a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del Festival dell’Aria, l’iniziativa promossa dalla Metrocity di concerto con Comune di Reggio Calabria, Regione Calabria, che sarà realizzata da SviProRe, in collaborazione con Aero Club dello Stretto, Aero Club d’Italia ed altre autorità militari ed istituzioni territoriali, in programma per i prossimi 28, 29 e 30 luglio.

Eventi principali della kermesse saranno le esibizioni delle Frecce Tricolori, la gloriosa Pattuglia Acrobatica Nazionale, che faranno da traino ad una lunga serie di attività proposte nell’ambito del mini villaggio che sarà allestito nell’area della Stazione Lido, sul Lungomare Italo Falcomatà.

Durante l’incontro di domani sarà illustrato il ricco programma di iniziative ed attività predisposto dalla Città Metropolitana, che prevede l’integrazione con altri due importanti eventi previsti in città a fine luglio, “I Tesori del Mediterraneo” e la “Traversata dello Stretto Continent – Island”, manifestazioni con le quali lo stesso AriaFest interagirà valorizzando al meglio le peculiarità dei singoli progetti.

All’incontro di domani saranno presenti il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco, l’Amministratore unico di SviProRe Michele Rizzo ed il Tenente Francesco Morace dell’aeronautica militare. Gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.