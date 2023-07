Reggio: facilitazioni sui servizi di trasporto pubblico, accordo tra Mediterranea e Atam

StrettoWeb

Il 28 luglio è stato siglato l’accordo fra l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e l’ATAM spa, che ha la finalità di offrire alla comunità accademica facilitazioni sui servizi di trasporto pubblico urbano nella città di Reggio Calabria. La convenzione è stata sottoscritta in continuità rispetto agli anni precedenti in cui si offriva agli utenti della Mediterranea la possibilità di viaggiare gratuitamente sulle linee 27 e 28, che peraltro fanno capolinea proprio all’Università. Da quest’anno l’offerta è stata potenziata con la manifesta intenzione di perseguire gli obiettivi di mobilità sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È stata inoltre questa l’occasione per parlare di una campagna di comunicazione congiunta tra Università ed ATAM; sono stati infatti presentati gli autobus personalizzati per la Mediterranea.

All’incontro hanno partecipato per l’Università, il Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti, il delegato alla Mobilità e logistica di Ateneo, prof. Corrado Rindone, per l’ATAM, l’Amministratore delegato, Avv. Giuseppe Basile nonché i vertici aziendali, avv. Ezio Privitera, avv.ssa Melina Consuelo Sangiovanni e l’ing. Domenico Ianno’. È intervenuto inoltre l’Assessore comunale dott. Domenico Battaglia.

La convezione ha durata quinquennale. Per l’anno accademico 2023-2024, oltre ai servizi sulle linee 27 e 28, l’Università ha opzionato 400 abbonamenti annuali a prezzo ridotto da destinare alla comunità accademica, grazie ai voucher volti alla promozione della mobilità sostenibile. Per gli anni successivi, oltre ai servizi sulle linee 27 e 28, l’offerta si estenderà con le principali linee che collegano la parte nord del territorio comunale. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha in cantiere ulteriori linee di sviluppo per modalità di trasporto sostenibile, alternative all’uso dei mezzi privati.