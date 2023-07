Reggio: ecco il nuovo direttore generale dell’Asd Sportspeciaist volley

StrettoWeb

L’Asd Sportspeciaist volley Reggio Calabria comunica che Marco Tullio Martino sarà il Direttore Generale della società. Avvocato penalista del Foro di Reggio Calabria con grande esperienza anche in campo internazionale, Marco è uno degli avvocati più famosi del nostro territorio. Da sempre nel mondo sportivo: nel calcio, prima in qualità di portiere, con trascorsi in gloriose squadre come Pellaro, Bocale, Lazzaro, ma anche Locri ed Acireale in Serie C; successivamente, come presidente del Bocale Calcio, in Eccellenza. Con la squadra degli avvocati di Reggio Calabria, proprio con l’avvocato Maurizio Condipodero – attuale presidente del CONI Calabria – ha conquistato un prestigioso scudetto nell’anno 2005/2006 battendo Roma e Milano, rispettivamente in semifinale e finale. Ha maturato esperienze anche nel mondo della pallamano e del ciclismo.

Da diversi anni si dedica con intensità alla disciplina del triathlon, fino a diventare un “IronMan Bronze” ed atleta internazionale AWA proprio grazie agli importanti successi raggiunti. Da alcuni anni il mondo pallavolistico rappresenta per lui una passione irresistibile, al punto da sposare con entusiasmo travolgente il progetto SportSpecialist all’interno del quale si è ritagliato un ruolo societario estremamente importante.