Reggio, si è conclusa con successo la due giorni su Eccellenze Calabresi e Cultura d’Impresa

Si è svolta, con grande successo, la due giorni dedicata alle Eccellenze Calabresi e alla Cultura d’Impresa, organizzata dal Comune di Motta San Giovanni, dall’Accademia delle imprese Europea, dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni e dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero Turismo e Sport dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova.

Dopo i saluti istituzionali presieduti dal sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, e dai presidenti della Pro Loco, Tiziana Cozzupoli, e dell’Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani, si sono avviati i lavori della prima giornata con l’intervento del responsabile della consulta tecnica delle imprese AdIE, Giuseppe Gioffrè, titolare dell’Azienda Agricola Gioffrè, che ha sottolineato l’importanza della rete tra le imprese e il territorio per favorire la promozione dei prodotti identitari e la valorizzazione del territorio creando valore aggiunto per accedere a maggiori opportunità di mercato.

Il Consigliere metropolitano Giovanni Latella, delegato allo sport della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha sottolineato l’importanza dello sport come linguaggio universale e come indotto per l’economia della nostra area.

A seguire gli interventi dei rappresentanti dell’Ufficio Pastorale sport turismo e tempo libero della diocesi Reggio-Bova, aperti da Don Giovanni Zampaglione, che dichiara: “Le Azioni e il Lavoro portato avanti da questo Ufficio, sono andate ben oltre le previsioni ed il programma presentato ad ottobre al nostro Arcivescovo Fortunato. La chiave per lavorare bene è avere un buon team ma, soprattutto, creare sinergia, spirito di collaborazione e Comunione con tutti: Enti e Uffici. Purtroppo viviamo in una società resa difficile da invidie e gelosie, ma questo ufficio non si è mai arreso, nemmeno dinanzi alle difficoltà e siamo andati avanti perché crediamo in ciò che facciamo. Il messaggio che porto oggi è quello di non arrendersi MAI! Andare aventi sempre, portare avanti i propri sogni!”.

A seguire, l’intervento di Maria Grazia Buffon, referente della “Pattuglia San Paolo” adulti scout, che ha illustrato alla platea il progetto “Le vie della sede di San Paolo da Siracusa a Roma”, facendo risaltare come tale percorso deve essere può essere volano di sviluppo rappresentando il territorio in tutte le sue eccellenze.

La sessione pomeridiana è aperta dall’intervento della mental coach Maria Taverna, responsabile dello sviluppo organizzativo dell’Accademia, che ha illustrato la metodologia di Coaching Aziendale che mira a migliorare le prestazioni personali e professionali, attraverso le giuste informazioni e percorsi di formazione e sviluppo. Antonio Barbera coordinatore nazionale del Distretto Artigianato Artistico, presenta l’organismo nei suoi programmi e obiettivi. Seguono due interessantissimi interventi sulle ceramiche calabresi, presentati da Monica De Marco, Direttrice del Museo delle ceramiche della Calabria di Seminara, è dal prof. Ivan Polverari sulle tecniche dell’iconografia.

A chiusura della prima giornata di lavori, i laboratori di iconografia a cura di Letizia di Lorenzo e di ceramica a cura dei maestri Antonio Bonamico, Rocco Condurso, Antonio Ditto, Giuseppe Ferraro e Rocco Gattuso.

La seconda giornata di lavori

La seconda giornata di lavori ha avuto inizio con gli interventi del Presidente della Consulta Sport Città Metropolitana di Reggio Calabria e coordinatore nazionale SC terzo settore sociale, Renato Raffa, che ha sottolineato il valore sociale e culturale dello sport, legato anche ad un’analisi economica dei territori.

Seguono gli interventi di Domenico Catalano, presidente ASD ats swell ETS, che ha analizzato l’importanza degli eventi sportivi fuori stagione, che muovono indotto importanti per le strutture ricettive e le strutture sportive, del dr. Antonio Eraclini, consigliere Nazionale SSC e Presidente Comitato provinciale RC, e del Direttore Assiconfidi Confcommercio Giuseppe Calabrò.

La seconda metà della mattinata ha visto protagonisti docenti dell’Università Mediterranea Dipartimento di Agraria, Marco Poiana, e Amalia Piscopo intervenendo sul comparto agricolo e la salvaguardia delle tipicità territoriali. Stefania Crucitti, Tecnologa Alimentare e Responsabile Settore Agroalimentare AdIE, ha relazionato sulla tracciabilità territoriale degli alimenti, illustrando anche degli studi specifici riguardanti la conservazione degli alimenti e la valorizzazione della territorialità.

La sessione pomeridiana si apre con l’intervento di Domenico Marino dell’Università Mediterranea dipartimento PaU – Politiche Economiche, sulle risorse le imprese e lo sviluppo in Calabria. Silvia Sciubba Responsabile Marketing e Project management di AdIE e Assunta Ambrogio Responsabile Area Grecanica di AdIE hanno presentato il progetto TOCC finanziato dal Ministero della Cultura, per la promozione della fortezza di Santo Niceto in Motta San Giovanni, risultato raggiunto con una squadra di professioni all’interno di AdIE.in pochissimo tempo.

La parte finale del convegno ha visto un’importante tavola rotonda curata da Paolo Caridi Coordinatore Nazionale del Distretto Identitario Alimentare AdIE, con la presenza di validi esponenti della pasticceria, gelateria e cucina calabrese. Intervento da parte di Giuseppe Stilo, in rappresentanza dell’Associazione Provinciale Cuochi Reggini, del Presidente del Consorzio Liquirizia DOP Calabria Benito Scazziota, un videomessaggio del Presidente Associazione Nutrizionista in Cucina Antonio Galatà. Una breve e interessante presentazione su imprenditorialità nel mondo del food e le preziose “ricette” dei menu di degustazione da parte di Salvatore Agostino, titolare del ristorante La Cascina 1899, di Roccella Jonica, a seguire il Presidente APAR Antonello Fragomeni, che ha relazionato sul ruolo del dolce nel mondo del food, del Presidente APGA Angelo Garruzzo, col suo intervento “Gli alberi da frutto, trasformazione e sostenibilità”, e le conclusioni del maestro Paolo Caridi sul Distretto Alimentare e sull’importanza di fare rete tra le aziende.

La manifestazione si è conclusa offrendo in termini di assaggi le eccellenze curate da maestri pasticcieri e chef. La crema Reggina dal maestro Antonello Fragomeni, La Mamertina dal maestro Carmelo Caratozzolo, Panettone estivo con cioccolato ed agrumi calabresi dal maestro Domenico Deodato, Trancio agli agrumi dal maestro Angelo Garruzzo, infine spaghettata alla corte d’assise da parte degli chef del ristorante La Cascina di Roccella Jonica.(R.C.)