Reggio: Don Zampaglione ha incontrato il rettore della Bocconi di Milano

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, questa mattina ha incontrato il rettore dell’Università Bocconi di Milano Billari Francesco Candeloro, figlio di questa terra. È stato un breve incontro dove sono state fatte alcune riflessioni e scambi di opinioni. Si spera di creare qualcosa di importante nell’asse Reggio Calabria -Milano. “Per ora è tutto work in progress – afferma don Giovanni Zampaglione – in sintonia con i membri del mio ufficio cercherò di fare qualcosa di importante per la nostra città e anche qualcosa di importante per il paese di Masella dal punto di vista culturale“. Don Giovanni Zampaglione ha regalato al magnifico rettore le cartoline della parrocchia (XXV Anniversario di fondazione della parrocchia Ss.Cosma e Damiano ) e le immaginette ricordo della propria ordinazione sacerdotale.