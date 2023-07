Reggio: convocato il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno | DATA

StrettoWeb

Il presidente del consiglio comunale, Enzo Marra, comunica che è “convocato il Consiglio Comunale del Comune di Reggio Calabria, in sessione ordinaria, per il giorno 22 luglio alle ore 09:00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio”.

“Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 24 luglio alle 0re 18:00”, conclude Marra.

Ordine del giorno:

Documento Unico di Programmazione – Periodo 2023- 2025 (Art. 170, Comma 1, D.L.GS. N. 267/2000). Approvazione.

Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 e adempimenti di cui all’Art. 193 comma 2 del DLGS. 267/200.