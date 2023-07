Reggio: il comune non rilascia l’autorizzazione, concerto annullato a Piazza Castello

StrettoWeb

Il concerto dei Delda a Piazza Castello a Reggio Calabria è stato annullato provocando lo sdegno del gruppo ed il malcontento dei fan. In un video sui social, il consigliere comunale di opposizione, Massimo Ripepi, è durissimo: “l’amministrazione comunale più scarsa della storia non ha dato l’autorizzazione per Piazza Castello. Ma perchè? Chi li paga i danni. La città è allo sbando, dobbiamo scendere in piazza per protestare, ribellarci contro chi ha affossato la città”.