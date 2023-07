Reggio Calabria, Caridi (FI): “la città è senza acqua, situazione insostenibile”

StrettoWeb

Un grido di allarme e di dolore quello lanciato dal Consigliere comunale di Forza Italia Antonino Caridi. Il forzista ha deciso di intervenire duramente per denunciare una problematica che sta

colpendo la Città di Reggio Calabria e i suoi cittadini da diversi giorni.

Il riferimento è alla carenza idrica. Intere aree della Città di Reggio Calabria sarebbero oramai senza acqua potabile da diverso tempo:

“una grande fetta di Città è senz’acqua corrente da giorni e giorni. Mi riferisco, ad esempio, a Rosalì, Catona, Croce Valanidi, Pellaro e a tante altre zone della Città”.

Una situazione grave quella denunciata dal Consigliere comunale che non sembra indirizzarsi verso la normalizzazione nel breve periodo: “i reggini stanno vivendo l’ennesimo incubo. Oramai fortemente provati dalle ataviche problematiche legate alla raccolta dei rifiuti, sono costretti a subire gli ennesimi disagi legati alla grave carenza idrica in un periodo particolarmente torrido e ove

il rischio incendi nelle aree attorno alla Città è elevatissimo”.

Poi l’attacco all’attuale amministrazione: “se da una parte la Città soffre, i Cittadini sono stremati, l’amministrazione comunale e l’assessore al ramo non sono riusciti a fornire nemmeno sufficiente assistenza e continuano a far finta che il problema sia sotto controllo. Sappiamo tutti che così non è. Inoltre, la Società Castore non è nelle condizioni economiche di poter approvvigionarsi della necessaria

attrezzatura e poter, così, intervenire sui pozzi anche solo per alleviare il problema. Proprio alla azienda Castore e ai suoi dipendenti va tutta la mia piena solidarietà. Infatti, gli operari non percepiscono lo stipendio da ben due mesi. Francamente è inaccettabile. E’ il momento che chi oggi ha palesemente fallito, vada a casa e restituisca la parola ai reggini”.