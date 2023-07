Reggio: l’Automobile Club aderisce alla campagna #noalcolallaguida

StrettoWeb

L’Automobile Club di Reggio Calabria attraverso il suo Presidente, Giuseppe Martorano, comunica di aderire alla campagna #noalcolallaguida promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con l’ACI nazionale. Fino al prossimo 30 luglio, anche a Reggio Calabria, come in molte altre stazione ferroviarie d’Italia, saranno presenti 124 installazioni che riportano il seguente messaggio: “Non sfidare la sorte, assumere alcol quando si guida aumenta il rischio di provocare o di essere vittima di incidente”.

Questa campagna è il frutto di un accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero della Salute e l’Automobile Club d’Italia finalizzato a contrastare la guida sotto l’effetto dell’alcool. Si prevedere che la campagna, in questo periodo estivo, raggiungerà oltre 15 milioni di frequentatori delle stazioni ferroviarie.

L’attuale normativa italiana stabilisce che durante i primi tre anni dall’ottenimento della patente di guida il limite alcolemico debba essere pari a zero, mentre per coloro che hanno conseguito la patente da più di 3 anni consecutivi è possibile mettersi alla guida purchè non si superi il tasso alcolemico di 0,5 g/litro. Attenzione: guidare un veicolo oltre questo limite – e quindi in stato di ebbrezza – costituisce un reato grave, punito oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.