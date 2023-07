Reggio Calabria, vergogna in centro: enorme voragine piena d’acqua crea infiniti disagi | FOTO

StrettoWeb

E poi ci chiediamo perché manca l’acqua nelle case dei reggini. L’acqua c’è, in realtà, ma spesso una parte di questa viene dispersa e sprecata per i vari e numerosi disagi provocati da una rete idrica obsoleta. L’ultima segnalazione arriva da Via Enotria 20 bis, pieno centro di Reggio Calabria. Le immagini parlano da sé: c’è un tratto di asfalto che, a causa di un guasto idrico (che era stato già riparato un po’ di tempo fa) ha provocato una perdita d’acqua che si è sviluppata in tutta l’area circostante, formando altresì un’enorme voragine la quale crea tantissimi disagi a cittadini e automobilisti.

Come sempre in questi casi, i cittadini provano a muoversi, purtroppo invano. Ad oggi la voragine rimane e con essa, ancor più grave, la perdita d’acqua, un vero e proprio spreco ai limiti del sanguinoso in un periodo in cui tante famiglie vorrebbero semplicemente lavarsi, senza però possibilità alcuna di farlo.