Reggio Calabria, torna “Sbarre in Festa”: il programma dell’evento

Si terrà venerdì 28 luglio, lungo la Via Sbarre Centrali, nel tratto compreso tra il Vico Vitetta e il Vico Scardella, dal numero civico 256 al 188, la quinta edizione di “Sbarre in festa”, organizzata dall’Associazione Calabresi Digitali.

Il programma

L’evento, inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2023, a partire dalle ore 19 di giorno 28 luglio prevede animazione per i più piccoli a cura della Asd Space Party & Sport di Marzia Purpura; balli sociali con la Asd Pretty Woman di Eugenia Galimi; esibizioni di ginnastica ritmica dell’Asd Briritmica di Fabrizia Bordonaro; l’associazione L’Oro di Febea di Silvia Belmonte protagonista con le sue creazioni artistiche; l’associazione Dedalo diretta dal Presidente Silvana Marrapodi e da giovani professionisti reggini che si spendono per la propria città; musica live con artisti del nostro territorio come il cantautore Michelangelo Giordano con i suoi brani di musica popolare; la cantante reggina Katia Crocè, ormai una realtà consolidata nella nostra città ed in tutta l’area metropolitana; il gruppo emergente dei Dirty Frogs; la cantante Raffaella Marrazzo; la cantante reggina Miriam Dardanelli e tante altre sorprese.

A condurre la serata la professionalità di Mariangela Zaccuri. Sponsor della serata il bar, pasticceria , tavola calda Hollywood Cafè sito in via Sbarre Centrali al civico 263 ed il bar Euro Caffè di Via Sbarre Centrali al civico n 188. Il tratto di Sbarre Centrali compreso tra il Vico Vitetta e Il Vico Scardella per l’occasione verrà chiuso al traffico.