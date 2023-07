Reggio Calabria, Tesori del Mediterraneo: il programma di stasera, atteso noto attore e conduttore

StrettoWeb

Le ultime due notti sotto le stelle all’Arena Ciccio Franco di Reggio Calabria per I Tesori del Mediterraneo. Più momenti d’alto profilo culturale si sono svolti in contemporanea nel corso della prima serata: gli incontri letterari con gli autori, presso Opera Tresoldi e il talkshow dei salotti televisivi all’Arena Ciccio Franco, nel corso del quale si sono accesi i riflettori sull’editoria grazie al Premio Apollo. Al termine della serata si è svolta la cerimonia di premiazione delle case editrici vincitrici del “Premio Apollo” al quale quest’anno hanno partecipato anche case editrici siciliane. Un bel momento culturale allietato dalla partecipazione del duo comico Enzo e Sal, da Made in Sud e Colorado, e di Rebecca Parziale, giovanissima influencer che ha presentato il suo volume, splendida occasione per avvicinare i giovani alla lettura. Infine la cerimonia di premiazione del contest.

Vincitori del Premio Apollo 2023 de I Tesori del Mediterraneo

SEZIONE EDITI

“La perfezione delle inclinazioni” di Angela Mancuso edito da GAeditori

SEZIONE INEDITI

3° posto

“Distanze collaterali” di Katia Germanò e Riccardo Vittorio Timelli Musolino

Casa editrice FALCO

2° posto

“Preferisco le stelle di Tommy Dibari”

Casa editrice SANTELLI

1° posto

“Gli dei e gli eroi di Rhegion” di Gabriele Fava

Casa editrice CITTA’ DEL SOLE

Così l’associazione Nuovi Orizzonti, della Presidente Nalalia Spanò, organizzatrice dell’evento con Paolo Catalano, sostiene l’editoria con un premio in denaro da destinarsi alla pubblicazione del titolo vincitore.

La seconda serata, invece, ha visto sul palco le forze dell’ordine, da anni partner della manifestazione, per parlare di giovani e legalità e, subito dopo, momenti dedicati proprio ai giovani con “Una voce sotto le stelle”, dove la voce è stata quella di Riki, cantante di Amici di Maria De Filippi e concorrente di Sanremo nel 2020. Ma prima del concerto Veronica Maya, presentatrice dell’evento, ha ufficializzato la partecipazione degli equipaggi, provenienti da tutta l’Italia e da Malta, alla Regata del Mediterraneo.

Il programma di questa sera

19.00 Regata Del Mediterraneo

21.00 Salotti Televisivi “Le potenzialità turistiche della città e le sinergie da attivare sul territorio”

22.00 Spettacolo – Ospite: Roberto Lipari (attore, conduttore e inviato di Striscia la notizia) presenta il suo ultimo film.