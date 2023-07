StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un altro incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa sulla tangenziale di Reggio Calabria, a ridosso dello svincolo di Spirito Santo in direzione sud. Il sinistro è stato tra due auto che si sono tamponate in modo lieve senza riportare conseguenze agli automobilisti. Sul posto è intervenuta in questa minuti la Polizia Stradale. E’ una serata da incubo a Reggio Calabria, dopo l’incidente mortale di Capo dell’Armi e la sparatoria di Arghillà.