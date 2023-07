Reggio Calabria senz’acqua: ennesimo guasto in città. E scende in campo anche la Polizia

StrettoWeb

“A causa di un guasto alla condotta Sorical del Tuccio, sono sorti in queste ore disagi alla normale erogazione idrica nelle zone di Pellaro e di Lume. I tecnici di Sorical sono già da questa mattina al lavoro per riparare il tratto interessato dal problema così da ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile”. E’ quanto si legge in una nota dell’Assessore Comunale al ramo Franco Barreca. Tecnici al lavoro per l’ennesimo guasto in città. In varie zone tra nord e sud di Reggio, infatti, manca l’acqua per via di numerose problematiche e la gente è stanca ed esasperata.

La Polizia Penitenziaria fornisce la propria autobotte: situazione critica anche al Carcere di Arghillà

“E intanto ha deciso di scendere in campo, dando una mano, anche la Polizia Penitenziaria. L’Amministrazione Penitenziaria, nella persona della Direzione degli II.PP. di Reggio Calabria G. Panzera Dott. Giuseppe Carrà, unitamente alle altre Forze Civili e Militari, ha infatti dato propria disponibilità a fornire l’automezzo autobotte del Corpo di Polizia Penitenziaria, con annesso autista, affinché si riesca a contenere il disservizio idrico che attanaglia, da una settimana circa, la città di Reggio Calabria e zone limitrofe, Arghillà compresa, fornendo acqua in tutte le zone che risultano in carenza di erogazione”.

“Il delegato Regionale p.t. Alfredo Liotta si congratula ed esprime un forte plauso al personale di Polizia Penitenziaria che in queste ore si sta adoperando davanti a tale emergenza, ribadendo altresì l’importanza del lavoro della stessa, che si adopera con grande abnegazione per fronteggiare il disservizio idrico e le problematiche a esso connesse anche all’interno delle mura della Casa Circondariale di Arghillà, colpita in egual maniera dalla mancanza di acqua, nonostante le gravissime problematiche che insistono nel predetto reparto – aggressioni e sovraffollamento dei detenuti”.