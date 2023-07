Reggio Calabria, rompe il vetro a ginocchiate e ruba bottiglie di The in un negozio di abbigliamento in pieno centro

StrettoWeb

Ennesimo furto in pieno centro a Reggio Calabria. Dopo la denuncia della nota pizzeria Lievito dei giorni scorsi, stanotte a risvegliarsi con l’ingresso del locale sfondato è stato Antonino Saccà, titolare del negozio di abbigliamento Puerta del Sol di piazza Carmine. Il ladro ha agito in solitaria alle 2:00 della notte sfondando il vetro dell’ingresso a ginocchiate. Ha provato a rubare l’incasso ma la cassa era vuota, allora ha gironzolato nel negozio, evidentemente i vestiti non gli interessavano e alla fine ha rubato soltanto alcune bottiglie di The che evidentemente erano custodite dal gestore per dissetarsi.

A prescindere però dall’entità e dalla tipologia del furto, è vergognoso che questi episodi si ripetano in pieno centro giorno dopo giorno. La situazione della microcriminalità è ormai fuori controllo ed è fondamentale agire per arginarla in modo preventivo, con maggiori controlli quantomeno nelle strade del centro dove questi episodi mettono a rischio anche la pubblica sicurezza di cittadini e turisti che frequentano la città e i locali per svago e intrattenimento.

