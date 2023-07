Reggio Calabria non dimentica la Rivolta grazie al CSTP: un solo evento dopo 53 anni per tenere accesa la fiammella dell’identità reggina

StrettoWeb

C’è solo il Centro Studi Tradizione Partecipazione a tenere accesa la fiammella dell’identità reggina nel ricorso della Rivolta di Reggio: nel tardo pomeriggio al Lido Pepys si è svolto infatti l’unico evento con cui quest’anno la città ha celebrato il ricordo di quei drammatici giorni del luglio del 1970. Dopo 53 anni, ancora troppo poco: un solo evento pubblico, a testimonianza di quanto l’appartenenza reggina stia sempre più scemando in una città più che degradata, ormai rasa al suolo non solo dal punto di vista fisico e dei servizi essenziali, ma anche per quanto riguarda il senso di comunità, l’identità comune, lo spirito di appartenenza.

L’incontro, moderato dal Presidente del Centro Studi Giancarlo La Monica, ha visto la partecipazione di un ospite d’onore: l’intellettuale genovese (ma non genoano) Roberto Pecchioli, autore del libro “Elogio dell’appartenenza” in cui il Centro Studi Tradizione Partecipazione ha visto l’anima dello spirito della Rivolta e della sua eredità nel popolo reggino. Particolarmente apprezzato l’intervento dell’autore del libro, preceduto dai saluti di Enrico Caminiti, nipote di Ciccio Franco, e Italo Palmara.

Sono intervenuti, di fronte ad un pubblico particolarmente attivo e qualificato, anche il professor Emilio Attinà, il nostro direttore Peppe Caridi, Peppe Agliano e Nicola Malaspina.

